Почему бессмысленно самому ремонтировать бампер: мнение автоэксперта

В беседе с порталом «АвтоВзгляд» владелец автосервиса кузовного ремонта Сергей Мошненко поделился мнением о самостоятельном устранении повреждений на бампере автомобиля.

По словам эксперта, эффективность ремонта зависит от характера и вида повреждения, поэтому не каждая проблема может быть решена без профессиональной помощи. Для того чтобы бампер выглядел как новый, необходимо знать материал, из которого он изготовлен, а также иметь под рукой соответствующие материалы и оборудование.

Хотя владелец автомобиля может самостоятельно закрасить мелкие царапины и сколы, эксперт назвал подобные действия бессмысленными. По мнению специалиста, постоянная эксплуатация автомобиля приведет к регулярному образованию подобных повреждений.

Интернет советует использовать промышленный фен для устранения вмятин и возврата бамперу первоначального вида. Тем не менее, эксперт предупреждает о рисках самостоятельного вмешательства без опыта, так как это может привести к деформации пластика и неправильному прилеганию бампера. Альтернативой являются специальный клей и термосварка, которые могут помочь устранить разрывы и трещины.

Однако, по мнению специалиста, использование клея подойдет только для временного устранения мелких дефектов, так как в процессе эксплуатации автомобиля они могут вернуться.

Без должного опыта и специализированного оборудования качественный и долговременный ремонт бампера останется недостижимой задачей. В то же время, возможность нанести еще больший ущерб всего лишь в одном шаге.

Фото: Carsweek.ru

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