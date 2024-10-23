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Эксперт автомобильного рынка Кадаков предупредил: к Новому году цены на автомобили в России могут резко вырасти.

К новому году в России ожидается подорожание новых автомобилей. На вторичном рынке также прогнозируется увеличение цен из-за волн роста автопрайсов.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.10.2024, 11:41·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

К новому году в России ожидается подорожание новых автомобилей. На вторичном рынке также прогнозируется увеличение цен из-за волн роста автопрайсов. Повышение цен на новые автомобили в России вызвано утилизационным сбором, который был введен для 13 китайских автопроизводителей. Это лишь начало, поэтому с течением времени к повышению цен присоединятся и российские автомобильные бренды.

Главный редактор издания "За рулем" Максим Кадаков предупредил о предстоящем росте цен. По его мнению, до конца года импортеры и дилеры обязательно учтут в новых ценах влияние утилизационного сбора.

Стоит отметить, что было принято решение увеличить ставки утилизационного сбора с 1 октября на 70-85%. Китайские производители быстро отреагировали на новые правила и пересмотрели цены на свои автомобили. Что касается реформы утилизационного сбора, то он будет постепенно индексироваться до 2030 года. Утилизационный сбор будет увеличиваться каждый год с 1 января, что означает регулярное и неизбежное повышение цен на автомобили.

В октябре цены на автомобили в России начали расти из-за введения нового утилизационного сбора. Рынок был готов к этому изменению. Однако все автопроизводители успели адаптироваться и занять лидирующие позиции.

По словам Максима Кадакова, к Новому году цены поднимут и другие автомобильные марки. Дороже станут даже менее популярные модели, несмотря на то, что не так сильно, как хиты продаж на рынке.

Фото: Carsweek.ru

Как отмечалось ранее на нашем портале, из-за нехватки средств россияне предпочитают выбирать подержанные автомобили, которые считаются одними из самых доступных.

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Цена (23)

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