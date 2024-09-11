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Как подготовить машину к осеннему сезону: советы автоэксперта Хайцеэра

По мнению Яна Хайцеэра, с началом осени российским водителям стоит обратить внимание на техническое состояние автомобиля. Он рекомендует заменить стеклоочиститель и проверить топливный фильтр.
РедакцияР
Редакция
11.09.2024, 14:02·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

По мнению Яна Хайцеэра, с началом осени российским водителям стоит обратить внимание на техническое состояние автомобиля. Он рекомендует заменить стеклоочиститель и проверить топливный фильтр. Летом, после поездок за город, возможно, в топливный фильтр попала вода или парафин на сомнительных заправках, что может привести к сложностям при запуске мотора при низких температурах.

Кроме того, в период осенних дождей рекомендуется осмотреть механизмы, управляющие дворниками, и самые резинки, отвечающие за чистоту стекол автомобиля.

До наступления заморозков стоит уделить внимание проверке аккумулятора и закупке специальной жидкости для стекол. Также следует очистить радиатор от тополиного пуха, чтобы избежать проблем в работе системы охлаждения.

Специалисты утверждают, что до середины осени можно использовать летний стеклоочиститель, но при температуре около +10 градусов его лучше заменить на зимний вариант для эффективной очистки ветрового стекла.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что из-за увеличения доли китайских автомобилей на российском рынке значительно вырастут расходы на такси в городе.

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