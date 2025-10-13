Автодилеры раскрыли причины рекордных продаж в сентябре

Агентство «АВТОСТАТ» опубликовало свежие данные о продажах новых легковых автомобилей в России за сентябрь. Согласно отчету, за этот месяц было реализовано 122,7 тысячи машин. Этот показатель на 18,7% ниже результатов аналогичного периода прошлого года, однако отмечается небольшое увеличение к августу — на 0,4%.

Таким образом, российский рынок новых автомобилей сохраняет положительную динамику третий месяц подряд, демонстрируя наилучшие показатели с начала 2025 года.

Коммерческий директор сети автосалонов «Прагматика» Александр Шапринский рассказал, что на ситуацию в сентябре повлияли сразу несколько факторов. Главными из них стали сообщения об увеличении утильсбора на импортируемые автомобили, а также рост курса доллара и юаня. Несмотря на то, что объемы поддержки со стороны производителей и импортеров снизились, спрос на новые автомобили оставался высоким.

«Дополнительный рост обеспечили улучшившиеся условия автокредитования после снижения ключевой ставки. Кроме того, дилеры смогли предложить широкий выбор моделей и комплектаций благодаря значительным складским запасам. Информация о возможном повышении НДС и перспектива дальнейшего роста цен на автомобили подстегнули спрос во второй части месяца», — отметил Александр Шапринский.

Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров обратил внимание на низкую покупательскую активность в первые десять дней сентября. По его мнению, это связано с началом учебного года, когда большинство семей сосредоточено на подготовке детей к школе и организационных вопросах.

«Пока серьезных предпосылок для оптимизма на рынке не наблюдается: государство сдерживает рост закредитованности населения, коммерческие кредиты остаются дорогими, а цены на автомобили продолжают увеличиваться. Кроме того, размер скидок сокращается из-за исчерпания запасов прошлых лет. После 15 сентября ситуация оживилась, однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать слабое начало месяца», — подчеркнул Илья Петров.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич сообщил, что реальные продажи в сентябре опережали показатели регистраций. В частности, в компании «АвтоСпецЦентр» зафиксирован рост почти на 30%.

«Такой результат в первую очередь объясняется новостями о предстоящем повышении утильсбора. Анонс изменений в правилах расчета утильсбора вызвал всплеск спроса в последние недели сентября. Предполагается, что повышенный интерес покупателей сохранится до ноября, после чего рынок может столкнуться с новым снижением активности», — отметил Андрей Терлюкевич.