Причины обвала продаж автомобилей в марте: взгляд отрасли

В марте текущего года сохраняются все важные факторы, которые оказали влияние на объем продаж автомобилей в феврале. Об этом заявил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. По его мнению, укрепление рубля также не способствовало увеличению спроса, так как многие потенциальные покупатели отложили свои решения в ожидании увеличения скидок.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев отмечает, что март прошлого года был отмечен значительным ростом продаж из-за новостей о повышении утильсбора. Поэтому текущий март выглядит менее успешным на 46%. Эксперт подчеркивает, что сегодня на рынке автомобилей действует несколько негативных факторов, включая ограничения в доступе к кредитам и лизингу из-за высокой ставки Центробанка. Также существует много слухов о возможном возвращении ушедших брендов, что создает дополнительную неопределенность. Высокие процентные ставки по депозитам удерживают средства граждан в банках, а колебания курса рубля сдерживают спрос.

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин указывает, что на объем продаж новых автомобилей в марте негативное влияние оказали отложенный спрос в декабре 2024 года в связи с индексацией утилизационного сбора, а также в январе-феврале, когда дилеры еще не обновили цены. Среди негативных моментов Житнухин называет рост цен на новые автомобили 2025 года из-за увеличения утильсбора.