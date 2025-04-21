Главная Новости Продажи Причины обвала продаж автомобилей в марте: взгляд отрасли
Новости

Причины обвала продаж автомобилей в марте: взгляд отрасли

Продажи автомобилей в марте: эксперты рассказали, почему спрос снизился. Укрепление рубля и другие факторы оказали влияние на рынок. Подробности в материале.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.04.2025, 08:01·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

В марте текущего года сохраняются все важные факторы, которые оказали влияние на объем продаж автомобилей в феврале. Об этом заявил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. По его мнению, укрепление рубля также не способствовало увеличению спроса, так как многие потенциальные покупатели отложили свои решения в ожидании увеличения скидок.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев отмечает, что март прошлого года был отмечен значительным ростом продаж из-за новостей о повышении утильсбора. Поэтому текущий март выглядит менее успешным на 46%. Эксперт подчеркивает, что сегодня на рынке автомобилей действует несколько негативных факторов, включая ограничения в доступе к кредитам и лизингу из-за высокой ставки Центробанка. Также существует много слухов о возможном возвращении ушедших брендов, что создает дополнительную неопределенность. Высокие процентные ставки по депозитам удерживают средства граждан в банках, а колебания курса рубля сдерживают спрос.

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин указывает, что на объем продаж новых автомобилей в марте негативное влияние оказали отложенный спрос в декабре 2024 года в связи с индексацией утилизационного сбора, а также в январе-феврале, когда дилеры еще не обновили цены. Среди негативных моментов Житнухин называет рост цен на новые автомобили 2025 года из-за увеличения утильсбора.

Источник

Авторынок россии (262)Продажи (467)Дилеры (104)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация