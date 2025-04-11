Прогноз продаж на апрель от автодилеров дан

На авторынке России в апреле ожидается умеренный подъем после низких показателей февраля и марта. Прогнозируется увеличение продаж на 10% по сравнению с мартом. Такое мнение выразил заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей в компании "Авилон" Ренат Тюктеев. Он отметил, что оживление спроса возможно при снижении ставки Центробанка до 15-17%, что сделает автокредитование доступнее и перераспределит часть денежных средств с депозитов.

Генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич отметил, что начало апреля чуть лучше марта, что может способствовать росту продаж. Однако он также указал на то, что в апреле на один день меньше, а также на наступление дачного сезона и длинные майские праздники, что может нивелировать положительную динамику.

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин считает, что ситуация на российском авторынке в апреле может кардинально измениться. Он подчеркнул, что многое будет зависеть от решения Центробанка о ключевой ставке. Некоторые бренды уже снизили цены на свои автомобили, однако есть и те, кто предлагает выгодные условия на модели прошлых лет.

Ожидается, что активность покупателей на рынке возрастет в мае, но не надолго. Предполагается, что июнь и июль будут периодами сниженного спроса. Однако осенью ожидается возможное появление положительных внешних факторов, стабилизация национальной валюты, что сможет стимулировать покупательскую активность. В то же время возврата западных брендов в ближайшие годы не стоит ждать, учитывая инертность автомобильного бизнеса как в производстве, так и в продажах.