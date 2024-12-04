Вышел доступный вариант Avatar 2, который ожидают в России

В Китае состоялся запуск нового модельного ряда кроссовера Avatr 11 с гибридной трансмиссией. Автомобиль доступен для покупки в двух версиях - Max и Ultra, по цене 38,5 и 41,2 тыс. долларов соответственно.

Интересной особенностью гибридной модели является 1,5-литровый турбомотор с тепловой эффективностью на уровне 44,39%. Кроссовер способен проехать 225 км на одном заряде электротяги, обеспечиваемой аккумуляторной батареей емкостью 39,05 кВтч. Общий запас хода составляет 1065 км.

Габариты автомобиля включают длину 4895 мм и колесную базу 2975 мм. В салоне предусмотрено 5 посадочных мест, обеспечивающих комфортное пространство для пассажиров. Интересно, что гибридная модификация оказалась длиннее электрической версии на 15 мм, сохраняя при этом одинаковую колесную базу.

Покупатели первых экземпляров гибридных Avatr 11 получат пожизненную гарантию на двигатель внутреннего сгорания, электрический двигатель и батарею. Кроме того, ожидается появление дополнительных бонусов для клиентов.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось о выходе китайского кроссовера FAW Bestune T90 на российский автомобильный рынок в трех комплектациях.