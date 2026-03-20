Обновлённый Audi Q4 e-tron замечен с более изящным дизайном перед предстоящим рестайлингом 2026 года

Обновлённый Audi Q4 e-tron вновь попал в объективы фотошпионов, на этот раз продемонстрировав ещё больше деталей модернизированного экстерьера и технологий. Напомним, электрический внедорожник, а также его более спортивная версия Sportback, дебютировали на рынке в 2022 году. Однако быстрый темп развития сегмента электромобилей сделал актуальной задачу обновления модели, и именно этим сейчас занята компания Audi.

Одними из ключевых нововведений стали более изящные бамперы, новые пороги и диски, выполненные в стиле, который станет характерным для будущих моделей бренда. Хотя общие пропорции кузова сохранятся, пластиковые элементы в нижней части дверей, а также нижние части задних бамперов теперь выполнены в более лаконичном и сдержанном стиле.

Форма фар, судя по снимкам прототипа, останется прежней, однако внутри задних световых блоков появились новые элементы. В частности, можно заметить премиальные OLED-панели, которые уже используются на других кроссоверах Audi. Ожидается и новое оснащение передней оптики, в том числе появление опциональных цифровых фар Digital, функциональность которых превосходит прежние Matrix-фары.

Все перечисленные изменения коснутся как стандартной версии Q4 e-tron, так и варианта Sportback. Однако наиболее значительные новшества ожидаются в интерьере модели, подробности о которых производитель пока не раскрывает.