Audi увеличивает мощность у RS4 Avant, но визы в США все еще нет

Автомобильная компания Audi отмечает четверть века модели RS4 Avant, выпустив лимитированную специальную версию универсала. Это не просто краска в цвете Imola Yellow, потому что под капотом произошло значительное обновление. Подразделение RS увеличило мощность битурбированного V-6, однако BMW M3 Touring остается более мощным из двух немецких супер-универсалов.

2,9-литровый мотор был доработан, чтобы выдавать дополнительные 20 лошадиных сил, теперь их 464 л.с. Крутящий момент остался неизменным, 443 фунт-фут. Конкурент из Мюнхена продолжает превосходить быстрый семейный автомобиль из Ингольштадта, предлагая 503 л.с. и 479 фунт-фут от битурбированного 3,0-литрового ряда шести. Audi утверждает, что RS4 Avant edition 25 years разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды. Это на 0,4 секунды быстрее обычного спортивного универсала и на 0,2 секунды быстрее, чем RS4 Avant Competition. M3 Touring справляется за 3,6 секунды, так что он все равно быстрее на десятую долю секунды.

Максимальная скорость составляет 186 миль в час, что на 6 миль в час больше, чем у модели Competition. Это делает его быстрее, чем также недоступный для Америки BMW. Массивный универсал от M электронно ограничен на 174 милях в час. Когда приходит время остановиться, стандартные керамические тормоза готовы к задаче. Audi также устанавливает на юбилейный RS4 Avant выхлопную систему RS с матово-черными овальными наконечниками и лучшим звучанием.

По сравнению с обычным RS4, специальная версия на 0,4 дюйма приблизилась к дороге благодаря жесткой подвеске. Владельцы могут вручную опустить автомобиль еще на 0,4 дюйма для еще более точного управления. Audi заявляет, что они настроили программное обеспечение восьмиступенчатой автоматической коробки передач для более быстрых переключений. Только у этой версии установлены более жесткие рычаги управления и двухградусное увеличение негативного камбера на передней оси для лучшего сцепления.

Говоря о сцеплении, семейный универсал RS получает шины Pirelli P Zero Corsa на 20-дюймовых кованых колесах, заимствованных у RS4 Avant Competition. В комплекте с автомобилем идет второй набор эксклюзивных 20-дюймовых матово-черных колес, обутых в полуслик P Zero Trofeo RS. Чтобы усилить привлекательность, Audi добавляет пару перчаток, которые вы захотите использовать на треке.

Audi продает RS4 Avant edition 25 years исключительно в Европе, где будет доступно всего 250 автомобилей для заказа с июня. Если цвет Imola Yellow вам не подходит, Four Rings также могут окрасить автомобиль в Nardo Gray или Mythos Black. Желаемый универсал стоит €142 905, что составляет около $155 400 по текущему обменному курсу.