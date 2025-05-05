Ателье Mansory претворило Mercedes Sprinter в роскошь на колесах

Самой яркой модификацией внешности стал гигантский пропорциональный радиаторный гриль, который буквально блестит хромом. По мнению экспертов автомобильного ателье, благодаря этому элементу внешности, немецкий минивэн стал заметно напоминать автомобили легендарного бренда Rolls-Royce. Великолепно вписывается в общий облик передний бампер, дополненный светодиодными дневными ходовыми огнями. Еще одним ключевым материалом, использованным специалистами из Mansory, является карбоновое волокно. Оно активно применяется для создания дополнительных элементов наружного дизайна - капота, крышек зеркал и боковых порогов.

Индивидуально изготовленные колесные обода Mansory, а также аэродинамические крепления крыльев, завершают процесс изменения внешности, который резко выделяет этот минивэн среди прочих. На автосалоне в Шанхае были представлены разнообразные варианты цветов кузова модифицированных автомобилей.

Пока внешность подчеркивает привлекательность, интерьеры являются воплощением роскоши. Специальная программа настройки от Mansory позволяет создавать кабины с высокой степенью индивидуализации, но на выставке были представлены именно те варианты, которые демонстрируют исключительный уровень роскоши. Обивка столовых элементов кожей, выполненная в однотонной или многоцветной гамме, охватывает практически все поверхности салона. Особое внимание уделено комфорту задних пассажиров.

Фото: Carsweek.ru

Недавно наши коллеги писали о том, как Mansory превратил Maserati MC20 в настоящий "бэтмобиль" с мощностью впечатляющих 740 л.с. Производство данной версии модифицированного суперкара ограничено всего пятью экземплярами. Обновленный кузов автомобиля выполнен из кованого карбона и отличается значительно более агрессивной аэродинамикой.