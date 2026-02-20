Главная Новости Aston Martin Aston Martin F1 получила эксклюзивные права на этот бренд
Aston Martin F1 получила эксклюзивные права на этот бренд

Aston Martin F1 получила бессрочные права на бренд и логотип для укрепления позиций в Формуле 1 и долгосрочного развития команды в чемпионате мира.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.02.2026, 11:11·1 мин
Фото: F1news.ru

Команда Aston Martin F1 получила бессрочные эксклюзивные права на использование имени, логотипа и всей фирменной символики легендарного британского бренда.

Согласно подписанному соглашению, название Aston Martin теперь может официально использоваться как в названии самой команды, так и в обозначении шасси, которые она разрабатывает для участия в Формуле 1.

В опубликованном пресс-релизе отмечается, что эта договорённость даст команде дополнительные возможности для укрепления своих позиций в чемпионате мира. Кроме того, бренд Aston Martin будет ещё теснее связан с Формулой 1 на долгие годы.

Лоуренс Стролл, занимающий пост председателя совета директоров Aston Martin F1 Team, заявил: «Сегодняшнее приобретение – важный шаг для нашей команды, который подчёркивает наше стремление оставаться в Формуле 1 и в будущем. Это соглашение укрепляет наши позиции, поскольку мы намерены в перспективе бороться за победы в чемпионате мира».

Источник

