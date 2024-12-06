Эмоциональный день — Артур Леклер.

Вчера команда Ferrari сделала историю Формулы 1, позволив обеим родным братьям в одной сессии прокатиться за рулем своих гоночных болидов. Шарль Леклер был в боксах со своим братом Артуром, который временно заменил Карлоса Сайнса.

Артур Леклер стал 18-м в первой тренировке. Он поделился своими эмоциями: "Это мечта сбылась! Провести тренировку вместе с братом за рулем Ferrari – это невероятно. Я сосредоточен на том, чтобы помочь команде и собрать максимум информации."

Артур продолжил: "Мы выполняли разные программы. Мне довелось протестировать аэродинамику и предоставить данные для сравнения. Я готовился усердно, работая на симуляторе. Этот день стал ярким завершением сезона для меня. Благодарю всю команду за этот шанс, я никогда не забуду этот день".

Шарль Леклер, финишировавший шестым, поделился своими впечатлениями: "Это был удивительный, но сложный день. Провести время в боксах с братом впервые было незабываемо. Несмотря на проблемы с энергией, я насладился моментом. Штраф и потеря позиций создадут вызовы для нас в борьбе за победу в конструкторском зачёте".

Шарль добавил: "McLaren очень быстры, но ситуация может измениться. Надо оставаться бдительными и бороться до самого финиша. С Карлосом у нас плодотворное сотрудничество, и мы нацелены на успех. Стараемся поддерживать друг друга и преуспеть в нашей общей цели по завоеванию Кубка конструкторов".

Карлос Сайнс, финишировавший четвёртым, заявил: "Артур отработал свою сессию, и я вышел на трассу во второй тренировке. Нам необходимо увеличить нашу скорость, чтобы бороться за лидерство. У нас есть идеи, над которыми мы сегодня поработаем, чтобы воплотить их на практике завтра".