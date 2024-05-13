Автомобили Arcfox с запасом хода до 708 км и 5-летней гарантией.

Arcfox — новый китайский бренд электромобилей, который прибыл в Россию. Этот производитель, принадлежащий китайскому концерну BAIC, готовится занять одну из ведущих позиций на рынке электромобилей. У него в арсенале четыре модели с запасом хода до 708 километров и пятилетней гарантией.

Автогигант BAIC стремится активно расширять свое присутствие за пределами Китая, включая и российский рынок. Особый интерес марки Arcfox сосредоточен на Европе. Согласно информации телеграм-канала «Русский автомобиль», компания BAIC специализирующаяся на электромобилях и автозавод «Автотор» уже заключили соглашение о сотрудничестве.

В линейку электромобилей Arcfox войдут модели: Arcfox S5, Arcfox Alpha S, Arcfox Alpha T и Arcfox Kaola. Вся линейка разработана дизайнером Вальтером да Силвой. Несмотря на позиционирование компании как премиум-бренда, акцент будет сделан и на доступные цены.

Особый интерес представляет модель Kaola, которая является семейным автомобилем с мощностью 161 л.с. и запасом хода до 500 километров. Седан Alpha S с мощностью 235 л.с. и запасом хода до 688 км находится на более высоком уровне.

А вот кроссовер Alpha T поражает мощностью 268 л.с. и возможностью проехать 660 км на одном заряде. Если же нужна более производительная модель, то Alpha S5 с его 533 л.с. и запасом хода 708 км станет отличным выбором. Все автомобили поставляются с пятилетней гарантией или до пробега в 120 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше.

Производство электромобилей Arcfox осуществляется в Китае. Большая часть процесса массового производства происходит на заводе в Чжэньцзяне, который управляется совместной компанией BAIC и Magna. По оценкам бренда, к 2025 году годовой объем экспорта автомобилей составит от 5000 до 8000 единиц.

Фото: Carsweek.ru

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