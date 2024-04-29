Серхио Перес обучается пилотированию в духе Макса - Антонио Перес.

Отец мексиканского пилота Red Bull Racing, Антонио Перес, высказал мнение о продвижении своего сына в команде и его отношениях с напарником Максом Ферстаппеном. По мнению Переса-старшего, Серхио постепенно сокращает разрыв в результативности между собой и Ферстаппеном благодаря изменениям в своем подходе к работе.

Испанская газета Marca цитирует отца гонщика: «Думаю, с каждым днем мы становимся всё ближе к Максу. С начала сезона Серхио учится пилотировать в стиле Макса. Раньше он старался адаптировать автомобиль под себя, а теперь, учитывая, что машина RB20 больше ориентирована на предпочтения Ферстаппена, Серхио изучает особенности его стиля».

Антонио Перес отметил, что важно, чтобы его сын чувствовал себя комфортно за рулем и что в чемпионате он уступает не так уж и много, занимая второе место в личном зачете. Перес-старший выразил уверенность в том, что у Серхио еще есть потенциал, который не был раскрыт полностью в текущем сезоне.

Отношения между Серхио Пересом и Максом Ферстаппеном также находятся на подъеме, по словам отца мексиканского гонщика. «Они словно два тигра в одной клетке. Но если спросить меня, кого бы я предпочел видеть в качестве напарника Серхио, то я бы ответил, что хотел бы видеть лучшего гонщика мира рядом с ним. Это подтолкнуло бы моего сына к новым вершинам, и я надеюсь, что наступит момент, когда он сможет превзойти Макса».