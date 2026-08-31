Антонелли признался: «За рулём я становлюсь другим человеком»

После 12 этапов сезона Кими Антонелли возглавляет чемпионат мира, опережая на 59 очков Джорджа Расселла. Британский гонщик является его напарником в Mercedes, которая закономерно занимает первое место в Кубке конструкторов.

Успехи итальянца, которому меньше недели назад исполнилось 20 лет, отмечают все. В дебютном сезоне он занял 7-е место в личном зачёте, а в текущем году уже одержал шесть побед и считается одним из главных претендентов на титул.

«Опыт играет важнейшую роль, – отметил Антонелли в интервью официальному сайту чемпионата. – Конечно, мне предстоит ещё долго его накапливать, но думаю, то, чему меня научил прошлый год несмотря на все неудачи и сложные периоды, тоже было необходимо, ведь в профессиональном плане это помогало расти быстрее, чем я мог предвидеть. Это закалило меня в психологическом плане».

Кими почти сразу стал одним из самых популярных героев паддока. Повышенное внимание болельщиков его не тяготит, а, напротив, радует: «Я стараюсь в полной мере этим насладиться. К сожалению, конечно, бывают моменты, когда ты не всех можешь порадовать, но я стараюсь получить максимум удовольствия и в каждый уик-энд делаю всё, что в моих силах, ведь болельщики играют очень важную роль в нашем спорте. В общем, разумеется, видеть их восторги и чувствовать их поддержку всегда очень приятно.

Гоночные уик-энды проходят в напряжённом рабочем ритме. Тем не менее, когда я не за рулём, я не только готовлюсь к задачам следующего дня, но и стараюсь посмеяться вместе с нашими механиками, и четверг – самый подходящий для этого день.

Поэтому каждый четверг я всегда заглядываю в гараж и провожу полчаса со всеми механиками – мы болтаем обо всём подряд. Мне это очень нравится, потому что помогает немного расслабиться и не перегружать психику. Но когда я сажусь за руль, то становлюсь другим человеком.

Когда осознаёшь, что гонки должны доставлять удовольствие, это помогает пилотировать более расслабленно, лучше чувствовать машину – и тогда добиваться высоких результатов намного проще. Конечно, при этом надо оставаться самим собой, всегда концентрироваться на достижении цели и стараться видеть позитивные моменты, даже если дела складываются неважно. Это тоже помогает развиваться».