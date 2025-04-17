Главная Новости Mercedes Антонелли сожалеет о своем выступлении в Бахрейне
Новости

Антонелли сожалеет о своем выступлении в Бахрейне

Кими Антонелли делает выводы из неудач в Бахрейне и готовится к гонке в Джидде. Гонщик Mercedes надеется на успешный уик-энд, где будет работать с шинами и стремиться к лучшим результатам.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
17.04.2025, 21:21·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Неделю назад в Бахрейне гонщик Кими Антонелли не смог заработать очки. Однако в Джидде пилот команды Mercedes заявил, что извлек много уроков из своих ошибок и готов бороться за высокие места на этапе в этот уик-энд.

«Прошлая гонка в Бахрейне стала для меня одной из самых трудных в этом сезоне. Не все складывалось так, как мы надеялись. Я понимаю, где я мог бы поступить лучше. Очень многое зависело от износа покрышек, и теперь я осознаю, что нужно иначе взаимодействовать с шинами, особенно когда ты находишься вплотную за другим автомобилем. Так что с точки зрения опыта прошлая гонка была полезной. Я надеюсь, что в Джидде у нас будет успешный уик-энд»

Отметим, что трасса в Джидде является одной из самых быстрых и интересных. По мнению гонщика, первая тренировка будет ключевой для того, чтобы найти нужный ритм. Хотя Кими знаком с этой трассой благодаря участию в Формуле 2, пилотирование болида Формулы 1 представит для него совершенно новый вызов.

«Мы уверены в том, что наш болид показывает стабильные результаты на различных трассах. Это было замечено ранее в этом сезоне. Поэтому у нас нет оснований сомневаться в том, что мы не сможем бороться за призовые места. На уличных трассах нужно постепенно наращивать темп от сессии к сессии. Я постараюсь достичь лучшего результата, чем в Бахрейне».

Источник

Андреа Кими Антонелли (37)Mercedes (280)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация