Антонелли: «Квалификация может стать решающим фактором»

Во время второй пятничной тренировки на трассе в Сузуке гонщики команды Mercedes уступили Оскару Пиастри из McLaren, что стало неожиданностью для специалистов и болельщиков. Несмотря на это, в коллективе верят, что в субботу всё вернётся на свои места и привычная расстановка сил восстановится.

Кими Антонелли занял второе место в итоговом протоколе и поделился впечатлениями о прошедшем дне: «Пятничные заезды сложились для нас удачно. Мы выполнили все намеченные задачи и получили необходимую информацию по трём видам шин. Результаты обнадёживают, но работы впереди ещё достаточно, ведь автомобили McLaren проявили очень высокую скорость, а другие команды тоже не отстают.

По словам Кими, болид Mercedes W17 демонстрирует хорошие характеристики, однако быстро адаптироваться к переменным погодным условиям и работе на холодных шинах оказалось непросто. Команда концентрируется на улучшении баланса машины, чтобы выйти на пик формы к завтрашней квалификации, которая может сыграть решающую роль на этом этапе, ведь обгонять на трассе в Сузуке традиционно крайне сложно.

Джордж Расселл, завершивший тренировку третьим, отметил особую атмосферу японского этапа: «Приятно снова выступать в Сузуке и проезжать круги по этой знаменитой трассе. В последние дни много обсуждали, насколько современные болиды проявят себя здесь и какой покажут темп. Есть отдельные повороты, где нам следует прибавить, однако скоростные связки по-прежнему сложны для прохождения. На прямой болид показывает почти рекордную скорость, и это впечатляет.

По мнению Джорджа, пятничные результаты в целом можно считать позитивными. Однако темп McLaren стал неожиданным сюрпризом для Mercedes. Вечерняя работа будет посвящена поиску дополнительных резервов, чтобы на квалификации навязать борьбу соперникам. Финальный расклад сил, как отмечает Расселл, станет ясен только по итогам квалификационной сессии.