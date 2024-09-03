Специалисты НАПИ оценили расходы на владение электрическим кроссовером Skywell ET5

Согласно исследованию НАПИ, владение китайским электрокроссовером Skywell ET5 в течение пяти лет обойдется в 2,5 млн рублей.

Аналитики учли основные расходы российских водителей: страхование, налоги, зарядка, обслуживание, шиномонтаж, ремонт и другие.

Ежегодно обслуживание китайского электрокара обойдется в 499,4 тыс. рублей. При этом ежемесячные расходы составят 41,6 тыс. рублей. Стоимость каждого пройденного километра составляет около 33 рублей. Учитывалось, что автомобиль используется в столице и его годовой пробег не превышает 15 тыс. километров.

Для проведения анализа эксперты рассматривали модель Skywell ET5 в комплектации Comfort, стоимостью 4,58 млн рублей.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее на Carsweek.ru было отмечено, что Skywell ET5 входит в список десяти самых доступных электрокаров на российском рынке автомобилей.