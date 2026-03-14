Alpine оштрафована на 5000 евро за небезопасный выпуск Пьера Гасли перед спринтом Гран При Китая с установленным защитным экраном антенны.
Иннокентий Петров
14.03.2026, 08:51·1 мин
Перед началом спринтерской гонки Гран При Китая команда Alpine допустила ошибку при выпуске Пьера Гасли на пит-лейн. На его болиде был установлен защитный экран антенны, что противоречит правилам безопасности.

Стюарды внимательно изучили видеозаписи произошедшего инцидента и провели беседу с представителем команды. По итогам рассмотрения было принято решение квалифицировать действия Alpine как небезопасный выпуск автомобиля на трассу.

В результате команда Alpine получила штраф в размере пяти тысяч евро за нарушение регламента.

