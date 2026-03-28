Алонсо: "Впереди ещё десять сложных гонок"

Фернандо Алонсо начнет предстоящий Гран-при в Сузуке с последних позиций стартовой решетки. Опытный испанский гонщик за свою долгую карьеру редко сталкивался с подобной ситуацией. Исключением были лишь отдельные этапы, например, его дебютный сезон в Minardi и период выступлений за McLaren в 2015 году, когда команда использовала двигатели Honda. В последующие годы подобные эпизоды также случались, в основном именно тогда, когда Алонсо управлял болидами с японскими силовыми установками.

Спустя десятилетие двукратный чемпион мира вновь сотрудничает с Honda, но уже в составе Aston Martin и на совершенно новом этапе развития Формулы 1. Компетентность японских инженеров в создании современных моторов ни у кого не вызывает сомнений. Однако главный вопрос — сколько времени потребуется Honda, чтобы их двигатели стали по-настоящему конкурентоспособными на трассе?

Пока на этот счет нет однозначного ответа, а сам Алонсо отмечает, что существенных изменений по сравнению с двумя первыми гонками сезона не произошло. По его словам, команда по-прежнему сталкивается с теми же сложностями, а характер трассы в Сузуке только усугубляет ситуацию. Гонщик прогнозирует, что непростая полоса продолжится и в ближайшие месяцы.

«Особых улучшений я не жду», — признает Алонсо, — «но работа ведется сразу на двух базах — в Сильверстоуне и Сакуре. Там ищут разные решения, которые, возможно, принесут положительный результат. Однако в Формуле 1 чудеса случаются редко: на любые доработки требуется время, а гонки следуют одна за другой, и его всегда не хватает. Остается только запастись терпением».

Наибольшие трудности, по словам Алонсо, доставляют вибрации. Испанец отмечает, что накануне ощущения за рулем были почти привычными — уровень вибраций по сравнению с тестами и первыми этапами снизился на 80%, что внушило ему оптимизм. Однако уже на следующий день проблема вернулась с прежней силой, несмотря на то, что никаких изменений в настройках машины команда не производила. Теперь инженерам предстоит тщательно проанализировать все действия, чтобы выяснить причину нестабильности.

Пока же японский этап складывается для Aston Martin непросто, и, по мнению Алонсо, в ближайших десяти гонках ситуация вряд ли существенно улучшится. Гонщик надеется, что во второй половине сезона команда сможет добиться прогресса. Алонсо также подчеркнул, что предпочел бы оказаться в положении McLaren, которая сталкивается с трудностями, но при этом располагает быстрой машиной.

Ожидаемый апрельский перерыв, по мнению гонщика, серьезно не повлияет на команду: это лишь убережет Aston Martin от риска завершать гонки последними. Алонсо добавил, что коллектив работает на пределе возможностей, а план действий уже составлен. В Майами команда выступит практически с тем же болидом, однако не теряет надежды найти эффективные решения в течение ближайших месяцев.

В завершение Фернандо Алонсо высказал свое мнение о грядущих изменениях технического регламента 2026 года. По его словам, трасса в Сузуке уже не кажется столь сложной, а аналогичные ощущения возникают и на скоростных участках других автодромов, таких как Альберт-парк в Мельбурне, трасса в Джидде или знаменитый Eau Rouge в Спа. Многие повороты, по мнению Алонсо, с новыми техническими требованиями фактически «исчезнут».

«Это новая Формула 1, — отмечает гонщик, — теперь скоростные повороты стали зоной подзарядки батареи, а на прямых двигатель выдает больше мощности. В результате мы не можем атаковать на пределе в поворотах, и это расстраивает».