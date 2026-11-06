Алонсо поприветствовал Хэмилтона, вступившего в «Клуб 400»

В это воскресенье на трассе Интерлагос Льюис Хэмилтон в 400-й раз в карьере примет участие в Гран При Формулы 1. Пока подобным достижением может похвастаться только Фернандо Алонсо. Накануне бразильского этапа гонщика Aston Martin спросили, рад ли он приветствовать в «Клубе 400» своего бывшего напарника по McLaren.

«Да, конечно, – ответил Фернандо Алонсо. – Это большое число. Полагаю, всё больше и больше гонщиков будут присоединяться к нашему клубу, принимая во внимание, насколько продолжительные сейчас сезоны. Если ты 10 лет выступаешь в Формуле 1, то у тебя на счету уже больше 250 Гран При.

У Льюиса невероятно успешная карьера в Формуле 1, и все его 400 гонок прошли в очень конкурентной борьбе. Поздравляю его и надеюсь, что у него будет хорошая гонка и хороший уик-энд».

Льюис Хэмилтон, в свою очередь, поделился ожиданиями от 400-го старта: «Просто невероятно. Я никогда не думал, что достигну таких цифр.

Это невероятно ещё и потому, что я чувствую себя молодым и независимо от того, что про меня говорят люди, вы видели мой поул на прошлой неделе. У меня по-прежнему есть скорость, есть целеустремлённость и, что самое важное, есть сосредоточенность».

Среди действующих гонщиков Формулы 1 после Фернандо Алонсо (444) и Льюиса Хэмилтона (399) больше всего стартов в Гран При провёл Серхио Перес — 300 на сегодняшний день.