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Алонсо: Нельзя ожидать, что один человек решит все наши проблемы

Последние спортивные новости связаны с решением Эдриана Ньюи о продолжении карьеры в команде Aston Martin. Такие слухи озвучиваются в последнее время.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.09.2024, 15:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Последние спортивные новости связаны с решением Эдриана Ньюи о продолжении карьеры в команде Aston Martin. Такие слухи озвучиваются в последнее время. Алонсо, выступающий за британскую команду, подчеркнул важность комплексного подхода для преодоления трудностей, с которыми столкнулась команда.

Фернандо Алонсо поделился своим мнением: «Сведения о возможном переходе Ньюи к нам - это всего лишь слухи. Однако стоит помнить, что один человек не способен решить все проблемы. Сейчас ключевым является понимание наших ошибок и определение правильного курса действий для успешной подготовки к 2025 году».

Взгляд Алонсо сосредоточен на текущем сезоне: «У нас ещё достаточно времени для реакции. Ведь только начало сентября, а McLaren за четыре месяца поднялся с последних позиций на подиум. Мы видели, как они это сделали. Аналогично с Mercedes. В начале сезона мы были равны, а теперь они уже трижды побеждали. Поэтому мне не нравятся оправдания».

Спортсмен подчеркнул важность терпения и осознание главной цели – подготовка к 2026 году: «Однако признать, что в настоящий момент мы не в первой четвёрке. Williams, Haas и RB опережают нас. Нам необходимо повысить планку и добиваться лучших результатов».

Источник

Фернандо Алонсо (66)Aston Martin (120)

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