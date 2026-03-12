Алонсо: «Нас ожидает ещё один трудный уик-энд»

В четверг в Шанхае пилот Фернандо Алонсо заявил, что предстоящий гоночный уик-энд обещает быть для его команды непростым испытанием.

По словам Алонсо, после этапа в Мельбурне прошло всего несколько дней, и за этот короткий промежуток времени существенных изменений в команде не произошло. Гонщик отметил, что коллективу вновь предстоит пережить сложный этап.

Алонсо уточнил, что в ходе некоторых сессий количество кругов будет ограничено из-за нехватки некоторых деталей. Тем не менее, команда намерена по максимуму использовать возможности уик-энда и постараться вынести из него позитивные моменты.

Фернандо отметил, что сложно прогнозировать, сколько времени потребуется для выхода из сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что в команде собраны талантливые специалисты, которые прикладывают все усилия для исправления положения. По мнению гонщика, для того чтобы проводить полноценные гоночные уик-энды, потребуется еще несколько этапов. Однако чтобы стать действительно конкурентоспособными, коллективу нужно больше времени. Алонсо добавил, что после устранения проблем с надежностью, команде, возможно, придется догонять соперников по мощности и другим техническим характеристикам.

Гонщик подчеркнул свою готовность работать усерднее и поддерживать Honda в доработке силовой установки. Алонсо выразил уверенность, что команда способна выделить ресурсы для помощи партнеру. Он отметил, что коллектив действует как одно целое и выразил надежду, что текущий непростой старт сезона не затянется надолго.