Алонсо: Пропустили три шанса на заработок баллов

После завершения Гран При Майами Фернандо Алонсо оказался в числе гонщиков, не набравших ещё ни одного очка в чемпионате. Представитель Aston Martin поделился мнением, что в прошлых гонках у команды было несколько упущенных возможностей финишировать в топ-10.

«В Японии я финишировал на одиннадцатой позиции, в Джидде мы справились идеально, но за весь год у нас было лишь три или четыре шанса получить очки, и это происходило, когда на трассе царило хаос», - прокомментировал Фернандо Алонсо.

«За этот сезон мы уже упустили три такие возможности. В Австралии я допустил ошибку, зацепил гравий и вылетел. В Китае три машины были дисквалифицированы, но у меня в спринте начали гореть тормоза. В спринте в Майами я слишком долго ездил на промежуточных шинах на сухой трассе».

«Мы оставили позади три возможности для заработка очков. Я думаю, что в этом сезоне у меня будет ещё один или два шанса. Надеюсь, что на этот раз мы их не упустим».

«На трассе я делаю всё, что могу, но вопросы по улучшению машины не в моей компетенции. По этому поводу лучше обратиться к руководству команды. Наши инженеры усердно трудятся, и мы их поддерживаем, но я не в курсе всех ежедневных работ над новыми деталями».