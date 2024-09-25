Alfa Romeo вносит изменения в свою линейку из-за ужасных продаж

Альфа Ромео Giulia, Stelvio и Tonale больше не имеют различных уровней комплектации.

Пакеты и отдельные опции заменят оборудование, ранее стандартное для разных комплектаций.

Эти изменения произошли на фоне крайне низких продаж всех моделей Alfa Romeo.

Альфа Ромео объявила о некоторых изменениях в своем линейке на 2025 год, которые, казалось бы, не кажутся значительными на первый взгляд. Однако, глубже изучив данные о продажах компании на американском рынке, эта свежая новость заставляет задуматься, не находится ли Alfa в серьезных затруднениях.

Что касается изменений, вы по-прежнему можете приобрести новый Tonale, Stelvio или Giulia. Но именно это и будете получать — никаких Stelvio Ti, Tonale Sprint или Giulia Veloce. Все уровни комплектации на 2025 год были устранены, оставив для каждой модели единственную неименованную "основную" версию. После этого можно добавить различные пакеты, включая пакет Veloce, который добавляет некоторые интересные детали, такие как красные суппорты тормозов, спортивные сиденья и значок Veloce. Технические особенности теперь представлены в виде пакета Assist. Другие ранее стандартные пункты в различных комплектациях теперь являются опциями.

Фото: Motor1.com Stellantis

Согласно пресс-релизам для каждой модели, уровни комплектации были упразднены для упрощения процесса заказа для покупателей. Насколько мы можем судить, на самом деле ничего не было убрано в части функций и оборудования, что может сделать процесс еще более сложным, если покупателям придется изучать различные пакеты и списки опций. Мы обратились в Alfa Romeo для получения разъяснений и дополнительных комментариев; мы обновим пост, если появится новая информация.

Мы также спросили, повлияли ли продажи Alfa Romeo в 2024 году на это решение. Не секрет, что дела идут не очень хорошо у итальянского бренда, несмотря на очень незначительный (двухпроцентный) прирост по итогам первой половины текущего года. Прирост обусловлен исключительно включением продаж Tonale, которые всего 1 615 единиц к июню, что является абсолютно никудышным показателем по сравнению с конкурентами. Чтобы продемонстрировать, насколько плохи дела, BMW продал 11 617 X1 за тот же период. Audi набрала 14 321 продаж Q3. Даже Dodge Hornet — буквально Tonale с эмблемой Dodge — набрал 11 718 продаж.

Модель Продажи 2024 (по июнь) Alfa Romeo Tonale 1 615 единиц Audi Q3 14 321 единица BMW X1 11 617 единиц Dodge Hornet 11 718 единиц

Фактически, каждый конкурент Tonale превзошел все продажи Alfa Romeo за первую половину года. Продажи Giulia снизились на 29 процентов, а Stelvio — на 32 процента. На 1 июля Alfa Romeo продала 4 777 автомобилей в США. И мы сомневаемся, что новая специальная версия Tributo Italiano — пакет внешнего вида, предлагаемый на каждый Alfa на 2025 год — изменит ситуацию.

Когда мы видим, что автопроизводитель упрощает уровни комплектации, это часто предвестие отмены модели или, по крайней мере, завершения поколения. Stellantis обязалась не закрывать бренды в ближайшее время, но новости об уровнях комплектации в сочетании с плохой продажами, безусловно, заставляют нас размышлять о будущем Alfa Romeo.