Алекс Палоу: Меня не расстраивает, что я не вышел в Формулу 1.

Испанец Алекс Палоу уже дважды становился победителем в чемпионате IndyCar, и в этом сезоне он снова возглавляет общий зачёт, оставшись впереди своих конкурентов на 49 очков за пять гонок до окончания сезона. В последнее время появились слухи о возможном интересе компании Audi к гонщику из Испании, который сейчас представляет команду Chip Ganassi Racing в американской серии. По информации европейских СМИ, Audi планирует создать новую фабричную команду на базе Sauber, однако Палоу не собирается возвращаться в Европу.

В интервью мадридской газете Marca Палоу прокомментировал слухи о возможном переходе в Формулу 1: «Все зависит от точки зрения. Некоторые считают, что карьера других гонщиков, например, Алекса Элбона, более успешная, чем моя. Однако я предпочитаю иметь два титула в IndyCar, чем выступать в Формуле 1 и не иметь возможности побеждать».

Гонщик добавил: «Конечно, многие мечтают о выступлении в Формуле 1, и я тоже пытался туда попасть. Однако я понимаю, что даже если бы я перешел в Ф1, то, вероятно, не стал бы двукратным чемпионом. Хотя я не смог попасть в Формулу 1, я не разочарован этим».

Алекс выразил уверенность, что в текущем сезоне ему будет сложно сохранить лидерство в IndyCar, поскольку большинство оставшихся гонок пройдут на овальных трассах, где ему не всегда удавалось добиваться успеха. Гонщик сообщил: «Большинство гонок сезона будут проходить на овалах, и лишь один этап в Портленде пройдет на обычной трассе. Два из этих овальных этапов для нас новые, и мы пока не располагаем достаточной информацией о них».

Палоу подчеркнул: «Нам сложно предсказать, как мы будем выступать на этих трассах. В этом сезоне у нас случались уик-энды, когда все складывалось лучше, чем мы ожидали, но бывали и гонки, где нам не удавалось показать высокие результаты. Важно, что я пока имею значительное преимущество в зачете, но я не стану расслабляться».

Гонщик поделился своей целью на ближайшие гонки: «Моя цель – одержать хотя бы одну победу. Хотя это не обязательно, ведь даже если я буду финишировать вторым в каждой гонке, я всё равно стану чемпионом. Однако я стремлюсь продолжать выигрывать и уверен, что мы способны на большее».

Алекс Палоу выступает за команду Chip Ganassi Racing и на данный момент лидирует в чемпионате IndyCar, демонстрируя стабильные результаты и амбициозные планы на оставшиеся гонки сезона.