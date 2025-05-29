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Алекс Элбон устроил ужин для Джорджа Расселла

Алекс Элбон угостил Джорджа Расселла ужином после инцидента на трассе в Монако. Расселл выбрал дорогое блюдо, но обсуждали гонку они лишь немного, сообщил Элбон.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.05.2025, 15:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Алекс Элбон угостил ужином Джорджа Расселла в знак извинений за инцидент на трассе во время гонки в Монако.

После заезда Расселл, возмущенный поведением Элбона, решил наказать его, срезав шикану и получив штраф за это. В качестве компенсации он запросил ужин. В ответ на это Элбон пригласил Расселла в барселонский ресторан, где тот выбрал самое дорогое блюдо из меню.

«Джордж заказал самое дорогое блюдо. Это была паста с лобстером. Потом он отказался от десерта, что скомпенсировало стоимость основного блюда. Было весело. Я оплатил ужин», - поделился Элбон.

На вопрос о том, обсуждали ли они гонку за ужином, Элбон ответил: «Нет, мы редко обсуждаем гонки вне трассы. Если и говорили, то очень кратко».

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Джордж Расселл (101)Mercedes (312)Williams (205)Александер Элбон (102)

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