Алекс Элбон: «У нас нет особенно высоких ожиданий»

Алекс Элбон открыто признал, что команда Williams столкнулась с серьёзными трудностями на старте сезона. По мнению гонщика, восстановить позиции будет нелегко, однако в команде сохраняют уверенность, что это возможно.

Элбон отметил, что коллектив готов к любым неожиданностям на трассе. За короткий период между этапами удалось устранить часть технических проблем, связанных с болидом. На предстоящий гоночный уик-энд Williams подготовила собственную стратегию и чётко определила задачи, которые необходимо решить.

«Впереди нас ждёт непростая гонка», — подчеркнул Элбон. Он обратил внимание на специфику автодрома в Сузуке, известного своими высокими скоростями и частыми сменами направления. Если болид слишком тяжёлый, это может привести к существенным потерям времени в поворотах.

По словам Алекса, команда не строит завышенных ожиданий на текущий этап, предпочитая сосредоточиться на основных целях. Элбон добавил, что до следующей гонки в Майами ещё есть время, и все участники чемпионата готовят технические обновления. В Williams надеются, что их новинки окажутся эффективными.

Если представленные доработки сработают, команда сможет сократить отставание от лидеров. Однако Элбон реалистично оценивает ситуацию и понимает, что сейчас разрыв с лучшими командами довольно велик. Даже борьба с середняками пелотона требует значительных усилий. Тем не менее, по его мнению, такие сложности и делают автоспорт захватывающим: успехи сменяются неудачами, и если в прошлом сезоне команда показала хорошие результаты, то теперь ей хочется вновь оказаться в числе сильнейших.

В завершение Элбон обратился к поклонникам Williams с просьбой продолжать поддерживать команду даже в сложные периоды. По его мнению, для возвращения на лидирующие позиции потребуется время и много работы, однако в Williams уверены, что смогут добиться прогресса.