Алекс Элбон: Предвкушаю, что суббота пройдет лучше.

Пилот команды Williams, Алекс Элбон, столкнулся с неприятностями во время первой сессии тренировок Гран При. Из-за этого он лишился возможности полноценно поработать в пятницу, в связи с чем весь рабочий день на трассе оказалась под управлением Франко Колапинто.

Спортивный директор Williams - Свен Смитс: "Наша команда переживает двоякие чувства. С одной стороны, мы смогли успешно проработать программу с Франко на первых тренировках, что позволило получить ценную информацию для настройки машины на квалификацию и гонку. С другой стороны, вторая сессия прошла без вмешательства Алекса, так как его болид получил серьезные повреждения после столкновения с машиной Бермана. Все силы команды были брошены на восстановление болида, но, к сожалению, не хватило всего нескольких минут до конца второй тренировки. Завтра мы сосредоточимся на том, чтобы предоставить Алексу максимальное количество времени на трассе, а Франко продолжит собирать данные для дальнейших настроек".

Франко Колапинто (15-е место): "Пятница прошла удачно. Мы провели изменения между сессиями, однако почувствовали, что управляемость машины ухудшилась. Мы проведем дополнительный анализ сегодня вечером. В целом, наши усилия были сосредоточены на адаптации к трассе и на поиске необходимого темпа. Я доволен тем, как протекли тренировки и уверен, что движемся в правильном направлении".

Алекс Элбон (не вышел на трассу): "Завтра предстоит много работы, и я надеюсь, что упущенного в пятницу времени будет достаточно, учитывая, что вторая сессия была целиком посвящена тестированию резины Pirelli. Что касается инцидента, думаю, что Оливер решил ускориться, слишком поздно осознав, что я находился позади. Обстоятельства сложились не самым благоприятным образом, но важно оставить это позади и сосредоточиться на будущем. Надеемся, что завтра нас ждут только улучшения".