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Lada Granta: легковой автомобиль прошел модернизацию

Новый Lada Granta Active Cross: больше походит на кроссовер, но с моторами 90 и 106 л.с. Узнайте, когда появится у дилеров! Цена базовой версии: 1 077 000 рублей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
14.05.2025, 11:31·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Лифтбек Lada Granta теперь доступен в новой комплектации Active Cross. Этот вариант автомобиля будет иметь больше общего с кроссовером благодаря увеличенному дорожному просвету и защите кузова.

Обычный лифтбек предлагает клиренс в 18 см, в то время как у версии Active Cross этот показатель увеличен до 19,8 см. Производитель утверждает, что характеристики проходимости новинки можно сравнить с популярными компактными кроссоверами.

Технические характеристики остались без изменений: двигатели с мощностью 90 и 106 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Даже в базовой комплектации новинка оснащена двумя подушками безопасности, кондиционером, подогреваемыми передними сиденьями и аудиосистемой.

Пока нет информации о дате появления новой версии у официальных дилеров или стоимости. Обычный лифтбек Lada Granta оценивается не менее чем в 1 077 000 рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о решении перенести производство семейства "Гранта" для увеличения объемов выпуска новой "Искры".

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