Редкий R32 Skyline GT-R был украден из коллекции компании Nissan

Одним из самых культовых спортивных автомобилей всех времен является Nissan Skyline GT-R R32, а его рыночная стоимость во вторичном рынке составляет не менее $75 000 в США, что делает его одним из самых востребованных. К сожалению, это также привлекательная цель для преступников. Недавно Nissan столкнулся с кражей R32 из исторической коллекции автомобилей в Австралии.

Представитель Nissan Australia подтвердил News.com.au, что редкий спортивный автомобиль был похищен из штаб-квартиры компании в Мельбурне. "К сожалению, наш оригинальный R32 GT-R был украден и теперь находится в рамках полицейского расследования", - сказал представитель.

Украденный автомобиль - темно-красный Nissan Skyline GT-R 1991 года с номерными знаками из Виктории, Австралия - GTR 091. Он полностью стоковый и был одним из первых проданных автомобилей в регионе. Nissan приобрела его в 2015 году и регулярно использовала на промо-мероприятиях. Его стоимость оценивается примерно в $170 000 USD (или $250 000 AUD).

Пока нет многих подробностей о краже или каких-либо предположений о том, кто мог быть причастен, но Nissan Australia тесно сотрудничает с полицией штата Виктория, чтобы отследить автомобиль и преступников. Они просят всех, кто располагает информацией, обратиться.

Поскольку только 100 R32 были новыми доставлены в Австралию между 1989 и 1994 годами, Skyline GT-R является одним из самых редких автомобилей во всей стране. И у машины есть богатая история в Австралии. Она участвовала в гонках в 1990-х годах в чемпионате австралийских туристических автомобилей (ATCC), и команда Gibson Motorsport выиграла чемпионаты ATCC и Bathurst 1000 на своих гоночных автомобилях R32 в 1991 и 1992 годах.

Надеемся, что Nissan и местная полиция смогут вернуть это автомобильное произведение истории.

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