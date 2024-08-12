Предстоит выход новой "радикальной" модели Rimac

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Rimac представит новый автомобиль на Неделе автомобилей в Монтерее. Пока неясно, будет ли это обновленная версия Nevera или что-то совершенно новое. Тизеры на странице Instagram Rimac подсказывают, что этот автомобиль будет отличаться от всех предыдущих моделей.

Радикальное. Именно так называет Rimac свою модель, которая будет представлена на Неделе автомобилей в Монтерее. Мы пока не знаем, будет ли это экстремальная версия Nevera или совершенно новый гиперкар, но нам точно не придется долго ждать, чтобы узнать.

Rimac недавно опубликовал тизерное изображение предстоящего события в Instagram. Фактически, аккаунт был очищен от предыдущих публикаций специально к этому моменту. Кроме изображения, на официальном сайте хорватского производителя автомобилей начался странный обратный отсчёт.

Экстремальное и "радикальное"

Тизерное фото, опубликованное в социальных сетях Rimac, действительно интересно, так как показывает часть передней части автомобиля. Профиль носа похож на Nevera, однако форма сплиттера и выступающий зеленый аэродинамический элемент выглядят совершенно иначе по сравнению с серийным гиперкаром.

В сопровождении поста слово радикальное выделяется и пишется заглавными буквами, что подразумевает, что это, по крайней мере, часть названия этого конкретного автомобиля. Насколько радикальным это может быть? Можно сказать, что радикальный Rimac - это автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, хотя мы сомневаемся, что это что-то вроде этого. Мы также не думаем, что это какая-то гоночная версия. В прошлом году Rimac установил множество рекордов с Nevara, включая время на Нюрбургринге, почти менее семи минут. В то время автомобиль обошел предыдущий рекорд электромобилей на 20 секунд. Конечно, всегда есть место для жесткой версии для трека. Но Nevera уже довольно жесткий по своим характеристикам.

Второй тизер от Rimac показывает большой фиксированный спойлер. Сопровождается очень любопытным сообщением: Думаете, что знаете Rimac? Подумайте еще раз. Может быть, здесь действительно происходит что-то связанное с внутренним сгоранием. В конечном итоге, мы так же любопытны, как и вы, относительно этого автомобиля.

Обратный отсчёт до дебюта

История усложняется на официальном сайте Rimac. Мы упомянули, что начался обратный отсчет, но это не обычный отсчет секунд до релиза. Здесь отсчитываются пиксели цифрового рендеринга нового автомобиля, вид с верху.

С каждым проходящим часом автомобиль становится всё более четким. Он уже принимает форму, поэтому официальное представление, вероятно, состоится в ближайшее время.

Не будет легко Rimac улучшить формулу Nevera. У электрического гиперкара четыре двигателя и общая мощность 1 914 лошадиных сил. Но в мире роскошных, мощных и дорогих спортивных автомобилей мы научились ожидать неожиданного.