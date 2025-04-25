Трансформер: Slate Truck дебютирует в США всего за £15 тыс.

Американский стартап под названием Slate представил свою первую серийную модель в виде компактного, электрического пикапа с минималистским дизайном.

Этот пикап, известный как Slate Truck, был разработан с нуля с учетом низкой стоимости и бесконечной настраиваемости благодаря множеству аксессуаров, которые можно приобрести на момент продажи или позже, полностью изменяя его форму, функционал и привлекательность.

Идея настолько привлекательна, что привлекла внимание одного из самых богатых людей в мире, основателя Amazon Джеффа Безоса, который выделил свои огромные финансовые ресурсы на поддержку этого проекта.

Базовая модель Slate Truck компактна даже по европейским меркам, примерно 4,4 метра в длину. Это эквивалентно Volvo XC40 и означает, что он будет заметно меньше полноразмерных американских пикапов, с которыми ему предстоит делить дорогу.

Стандартно простая двухместная кабина почти не имеет серийного оборудования, даже без электрических стекол и зеркал или мультимедийной системы. Идея заключается в том, чтобы настроить его с этой точки насколько это возможно, добавив столько функций, сколько вы хотите или нуждаетесь.

Что касается кузова, здесь представлены два варианта капота - один квадратный, а другой с наклонной крышей - оба, как утверждается, легко устанавливаются. После установки любого из них становится возможным добавить второй ряд сидений, который фактически превратит Slate Truck в небольшой двухдверный внедорожник.