Загадочный Porsche 911 только что приземлился в Лос-Анджелесе

Неделя автомобилей в Монтерее почти началась, поэтому неудивительно видеть здесь в Южной Калифорнии много крутых машин. Но одна из них действительно привлекла наше внимание. Замеченная на автовозе в Международном аэропорту Лос-Анджелеса, она действительно похожа на крайне редкий Porsche 911 GT1 Strassenversion. Но это не так. Или по крайней мере, не так, как мы его знаем.

Честно говоря, мы не знаем точно, что мы видим. Поэтому мы задаем вопрос вам, читателям Motor1. Взгляните на это изображение, опубликованное lfn1993 на Reddit, и скажите нам, что вы думаете.

Представитель Porsche не смог подтвердить Motor1, является ли это что-то из их коллекции, когда его попросили оставить комментарий. Общая форма кричит о Strassenversion, начиная с расширенных задних брызговиков и заканчивая крышей со впуском воздуха и вентилируемым капотом. Но дьявол кроется в деталях. Вместо большого заднего антикрыла установлен ducktail. Боковые вентиляционные отверстия на этой машине крупнее и квадратные. Фары тоже квадратные. И здесь есть довольно широкие пороги. Может ли это быть современная интерпретация иконы 1990-х годов? Это вполне вероятная теория.

Другая теория заключается в том, что это 911, вдохновленный Le Mans, построенный RML Group. Основанная в Великобритании компания недавно опубликовала два тизерных изображения автомобиля, который очень похож на этот. Но, как и Strassenversion, это не полное совпадение.

Проект RML под кодовым названием P39 имеет антикрыло стиля Le Mans в отличие от ducktail на таинственной машине. Передняя часть отличается, фары отличаются, и у этой машины есть боковые зеркала. Это может быть важным подсказкой, потому что RML Group также работает над версией только для трека под названием P40. Для него нет тизеров, но у трекового автомобиля не всегда есть зеркала. И вероятно, у него будут иные аэродинамические характеристики по сравнению с уличным автомобилем.

Возможно, тизеры могут не отображать окончательный дизайн P39. И ничего не говорит о том, что зеркала не будут установлены позже. Возможно, некоторые поддельные панели установлены, чтобы скрыть другие дизайнерские особенности. Или это может быть гигантский обвес, прикрученный к старому Pontiac Fiero. Это может быть что угодно.

В любом случае, вероятность того, что эта машина прибыла в Лос-Анджелес всего за несколько дней до Недели автомобилей в Монтерее, слишком велика, чтобы быть просто совпадением. У нас есть несколько человек, отправляющихся в Калифорнию на праздники, поэтому следите за обновлениями. Когда у нас будут ответы, у вас тоже будут.