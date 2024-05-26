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90 минут до начала гонки: Комментарий Пьера Гасли

Пилот Пьер Гасли выходит на старт гонки в Монако с десятой позиции и надеется на успешный результат в этом заезде. Сам гонщик заявил, что испытывает вдохновение, поскольку Монако - одна из его любимых трасс в календаре чемпионата.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.05.2024, 14:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Пилот Пьер Гасли выходит на старт гонки в Монако с десятой позиции и надеется на успешный результат в этом заезде. Сам гонщик заявил, что испытывает вдохновение, поскольку Монако - одна из его любимых трасс в календаре чемпионата. Гасли подчеркнул, что вчерашняя квалификация была для него лучшей в этом сезоне, что имеет важное значение на улицах Монако, где довольно сложно обогнать соперников.

Вместе с тем французский гонщик отметил, что, несмотря на сложности, обогнать соперников все же возможно, поэтому тактика играет ключевую роль. Он намерен как минимум удержать свою десятую позицию, а возможно, и подняться еще выше, обогнав несколько машин.

Пьер также подчеркнул, что чувствует себя комфортно за рулём болида на протяжении всего уик-энда. Он выразил надежду, что у его команды хорошие шансы на то, чтобы заработать очки за два автомобиля. Гасли заверил, что они постараются отработать отлично как коллектив и извлечь максимум возможного на этой трассе.

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