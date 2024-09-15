90 минут до начала гонки: Комментарий Карлоса Сайнса

Испанский пилот Формулы 1, Карлос Сайнс, выходит на стартовую позицию третьим на Гран При Азербайджана в Баку и полон решимости сразиться за место на подиуме в гонке.

В интервью перед стартом гонки Карлос Сайнс заявил: "Начиная гонку с первой и третьей позиций, мы расчитываем на двойной финиш на подиуме, а победа для команды станет оптимальным результатом".

Сайнс отметил, что у команды McLaren есть достойные соперники в лице обеих машин Red Bull и гонщика Mercedes Оскара Пиастри. Он подчеркнул, что все они очень близки по скорости, и ожидается напряженная борьба между шестью-семью гонщиками. Для достижения успеха необходимо отлично работать с шинами и стратегией.

Пилот выразил некоторые опасения относительно невыполненной работы на длинных сериях кругов в пятницу на трассе, а также учёл изменения состояния трассы к моменту старта гонки. Он отметил, что остается еще много вопросов, на которые ответы придется получать в ходе самой гонки.