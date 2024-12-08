80 минут до старта: мнение Валттери Боттаса

Финский пилот Валттери Боттас готовится к завершающему этапу выступления за команду Sauber и надеется на успешный результат в предстоящей гонке.

Валттери Боттас выразил удовлетворение своим лучшим результатом в квалификации за весь сезон. Он подчеркнул, что машина стала более предсказуемой и управляемой, но при этом выразил сожаление, что эти улучшения произошли только к завершающему этапу. "Сегодня мы должны совершить все возможное в этой последней гонке совместно с командой", - подчеркнул пилот.

Пилот признал, что пока еще не до конца понятно, каким будет гоночный темп, но выразил уверенность в своей хорошей стартовой позиции. "Я уверен, что мы сможем бороться и заработать несколько ценных очков", - подытожил Валттери Боттас перед гонкой.