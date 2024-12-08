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80 минут до старта: мнение Валттери Боттаса

Финский пилот Валттери Боттас готовится к завершающему этапу выступления за команду Sauber и надеется на успешный результат в предстоящей гонке. Валттери Боттас выразил удовлетворение своим лучшим результатом в квалификации за весь сезон.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
08.12.2024, 14:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Финский пилот Валттери Боттас готовится к завершающему этапу выступления за команду Sauber и надеется на успешный результат в предстоящей гонке.

Валттери Боттас выразил удовлетворение своим лучшим результатом в квалификации за весь сезон. Он подчеркнул, что машина стала более предсказуемой и управляемой, но при этом выразил сожаление, что эти улучшения произошли только к завершающему этапу. "Сегодня мы должны совершить все возможное в этой последней гонке совместно с командой", - подчеркнул пилот.

Пилот признал, что пока еще не до конца понятно, каким будет гоночный темп, но выразил уверенность в своей хорошей стартовой позиции. "Я уверен, что мы сможем бороться и заработать несколько ценных очков", - подытожил Валттери Боттас перед гонкой.

Источник

Валттери Боттас (74)Sauber (112)

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