Оскар Пиастр: "До старта осталось всего 60 минут"

Молодой гонщик Оскар Пиастро дебютирует на трассе в Имоле и, несмотря на штраф, стартует с пятой позиции в гонке…

Пиастро поделился своими впечатлениями: «Гонять в Италии всегда особенно приятно, и, конечно, этап в Монце всегда был одним из моих любимых в гоночном календаре. Но для меня Имола — это новый опыт, и здесь также царит невероятная атмосфера, которая мне очень нравится».

Гонщик отметил, что из-за штрафа на старте придется стартовать не с самой выгодной позиции: «Конечно, ситуация не идеальная из-за штрафа, из-за которого придется потерять три позиции на старте. Однако весь уик-энд мы показывали хороший темп, поэтому у нас есть шанс продвинуться вперед. Вспоминаю гонку в Майами, когда Ландо выиграл соревнование, начав гонку с такой же позиции, с которой сегодня стартую я. Так что у нас все еще есть шанс на успех».

Пиастро подчеркнул, что на трассе в Имоле сложно делать обгон: «Это очень трудный трек для обгонов, поэтому важно хорошо отработать на старте. Но также важно разработать верную стратегию для гонки, особенно учитывая неоднозначное поведение шин».