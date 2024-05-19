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Оскар Пиастр: "До старта осталось всего 60 минут"

Молодой гонщик Оскар Пиастро дебютирует на трассе в Имоле и, несмотря на штраф, стартует с пятой позиции в гонке…Пиастро поделился своими впечатлениями: «Гонять в Италии всегда особенно приятно, и, конечно, этап в Монце всегда был одним из моих
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.05.2024, 15:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Молодой гонщик Оскар Пиастро дебютирует на трассе в Имоле и, несмотря на штраф, стартует с пятой позиции в гонке…

Пиастро поделился своими впечатлениями: «Гонять в Италии всегда особенно приятно, и, конечно, этап в Монце всегда был одним из моих любимых в гоночном календаре. Но для меня Имола — это новый опыт, и здесь также царит невероятная атмосфера, которая мне очень нравится».

Гонщик отметил, что из-за штрафа на старте придется стартовать не с самой выгодной позиции: «Конечно, ситуация не идеальная из-за штрафа, из-за которого придется потерять три позиции на старте. Однако весь уик-энд мы показывали хороший темп, поэтому у нас есть шанс продвинуться вперед. Вспоминаю гонку в Майами, когда Ландо выиграл соревнование, начав гонку с такой же позиции, с которой сегодня стартую я. Так что у нас все еще есть шанс на успех».

Пиастро подчеркнул, что на трассе в Имоле сложно делать обгон: «Это очень трудный трек для обгонов, поэтому важно хорошо отработать на старте. Но также важно разработать верную стратегию для гонки, особенно учитывая неоднозначное поведение шин».

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