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Гонщику Фернандо Алонсо выполнился 400-й старт в Гран При

Исторический день для Фернандо Алонсо! В Мехико он отметил свой 400-й Гран При, устанавливая новый рекорд в истории Формулы 1 как первый гонщик с 400 стартами.За все это время испанский пилот пропустил лишь три гонки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.12.2024, 15:12·2 мин
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Фото: F1news.ru

Исторический день для Фернандо Алонсо! В Мехико он отметил свой 400-й Гран При, устанавливая новый рекорд в истории Формулы 1 как первый гонщик с 400 стартами.

За все это время испанский пилот пропустил лишь три гонки. Первая из них была в Бельгии 2002 года из-за поломки коробки передач, затем в США 2005 года из-за проблем с шинами Michelin, и, наконец, в России 2017 года из-за отказа силовой установки.

Фернандо Алонсо поделился своими мыслями: «Важно время от времени чувствовать себя в пекундном расположении, и у меня нет сомнений в своих возможностях. Наверное, я слишком уверен в себе, но хороший результат всегда помогает. Поэтому я рад стартовать восьмым сегодня - для нашей машины это наивысшее достижение».

Он добавил: «Я думаю, для команды также важно видеть, что когда мы в конкурентоспособном состоянии, а машина исправна, то и мои результаты в порядке. Не смотря на то, что если машина выбывает из борьбы на первой части отбора, это не означает, что я теряю скорость. Они знают, что мои отзывы можно считать достоверными».

Источник

Фернандо Алонсо (99)

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