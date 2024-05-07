Конференция «ComAuto – 2024»: событие, посвященное коммерческому транспорту

Рынок коммерческого транспорта в России в текущем году показывает разнонаправленную динамику по сравнению с легковыми автомобилями. Если продажи последних в апреле увеличились на 81% (по сравнению с апрелем 2023 года), то наилучшими показателями среди коммерческой техники сейчас могут похвастаться автобусы, увеличившись на 62%. Важно отметить, что этот сегмент отрасли менее подвержен влиянию экономических и геополитических факторов в стране, так как в значительной мере зависит от программ государственной поддержки обновления общественного транспорта в регионах. Что касается легких грузовых автомобилей (LCV), то здесь также отмечается положительная динамика с ростом на 31%, в то время как продажи грузовиков впервые в 2024 году показали снижение на 6%.

Однако, помимо статистики, в отрасли коммерческого транспорта происходит еще много интересного. Главные тенденции и будущие сценарии развития рынка ждут обсуждения на специализированной конференции под названием «ComAuto – 2024», организаторы которой - агентство «АВТОСТАТ», предлагают провести 29 мая в Москве. Мероприятие пройдет в рамках COMvex 2024, крупнейшей выставки в России и Восточной Европе. В МВЦ «Крокус Экспо» в Красногорске (Московская область), где площадь превышает 200 тысяч квадратных метров, более 1500 участников представят новинки на пересечении выставок CTT Expo, CTO Expo, COMvex и Logistika Expo.

Программа конференции включает актуальные данные о рынке коммерческого транспорта и прогнозы от экспертов автомобильной индустрии. Среди основных тем будут обсуждаться: будущие стратегии лидеров рынка, производителей и дистрибьюторов; вопросы обновления автопарков; переход от европейских производителей к китайским; популярность автомобильного лизинга и эффективные стратегии лизинга; вопросы финансирования и многое другое.

Приглашаем всех заинтересованных представителей отрасли коммерческого транспорта принять участие в конференции! Более подробная информация и регистрация доступны на официальном сайте мероприятия.