Toyota Highlander 2025 поступит в продажу по цене от $39 250 и в юбилейной версии 25-летнего юбилея

В 2025 году компания Toyota представила новую версию кроссовера Toyota Highlander - 25th Edition, которая отмечает 25-летие модели. Всего будет выпущено 2 500 экземпляров специально для американского рынка. Базовая цена нового Highlander составляет $39 520 до добавления стоимости доставки.

Toyota Highlander отмечает свое 25-летие. В честь этого события было представлено юбилейное издание Highlander 25th Edition, которое помогает выделить этот популярный кроссовер среди других комплектаций в семье модели. Однако изменения могут быть не сразу заметны.

25th Edition сохраняет знакомую форму Highlander и добавляет серебристые облицовки по бокам, а также серебристые акценты на передних и задних бамперах. Автомобиль устанавливается на специальные 20-дюймовые диски и доступен в сером или белом цвете. Для тех, кто упустил эти детали, на задней двери можно увидеть значок 25th Edition.

Внутри также присутствует больше элементов дизайна 25th Edition на порогах и подголовниках сидений, обтянутых кожей. Также есть специальные логотипы 25th Edition на подсветке лужи и ковриках. Все автомобили 25th Edition основаны на комплектации Limited Hybrid, которая включает в себя множество функций, таких как стереосистема JBL, трехзонный климат-контроль и центральный дисплейный экран 12.3 дюйма. Следует отметить, что 25th Edition также является лимитированным предложением. Toyota ограничит выпуск этой версии 2 500 единицами для американского рынка.

Остальные модели Highlander также получили обновления. Все гибридные версии теперь поставляются с полным приводом. Если вы упустили 25th Edition, но все же хотите серый цвет Heavy Metal, он доступен как опция для комплектаций XLE, Limited и Platinum. Гибридные Highlander получили новый значок, а спортивная версия XSE оснащена цифровой панелью приборов 12.3 дюйма с экраном режима спорт.

На данный момент Toyota сообщает только базовую цену для стандартной версии Highlander LE FWD, которая начинается с $39 520 до добавления платы за доставку. Это на $250 дороже, чем у текущей модели, но цена на самый доступный гибрид должна быть значительно выше, так как все они теперь поставляются с полным приводом. Мы ожидаем, что стартовая цена на Highlander Hybrid 2025 года будет около $45 000.

Продажи Toyota Highlander 2025 года начнутся в ноябре.

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