Mercedes-AMG CLE53 Cabriolet 2025 года получает 443 л.с. и бесконечную открытую крышу

Первая версия AMG нового CLE-Class дебютировала в конце 2023 года, и теперь пришло время немного проветрить ситуацию. Насладитесь Mercedes-AMG CLE53 Cabriolet, объединяющим в себе 443 лошадиные силы и возможность круизовать на открытом воздухе.

Эта мощность поставляется от того же турбированного 3,0-литрового ряда из шести цилиндров, что и у жесткого верха. У него также есть функция повышения давления, временно увеличивающая пиковый крутящий момент до 443 фунт-футов. Этот пик на самом деле представляет собой плато, обеспечивая постоянное ускорение с 2 200 до 5 000 об / мин. Мощность передается на землю через девятиступенчатую автоматическую коробку передач, приводящую все четыре колеса через систему 4Matic. Кабриолет немного медленнее, чем жесткий верх, разгоняясь до 60 миль в час за 4,1 секунды. Однако электронно ограниченная скорость 155 миль в час остается прежней.

Визуально говоря, CLE53 Cabriolet делит те же обновления кузова с купе. Он немного шире спереди и сзади по сравнению со стандартной моделью, и получает специальные крылья AMG в результате. Нос имеет спортивную фасцию с решеткой Panamericana, а сзади вы найдете четырехстворчатые выхлопные трубы с логотипом AMG. Перейдя внутрь, улучшения AMG включают специальные дисплеи для водителя диагональю 12,3 дюйма и центрального экрана диагональю 11,9 дюйма, а сиденья получают специальное брендинга. Обновленные сиденья AMG Performance с более агрессивными боковыми упорами доступны по желанию.

Дополнительная боковая поддержка может пригодиться. У CLE53 укрепленный шасси, чтобы справиться с потерей крыши, и подвеска AMG Ride Control стандартна. Рулевое управление задней оси также стандартно, которое может повернуться в противоположную сторону от передних колес до 2,5 градусов при скорости ниже 60 миль в час. Выше этой скорости задние колеса поворачиваются параллельно передним на 0,7 градуса. По словам Mercedes, это обеспечивает большую устойчивость на высоких скоростях.

Как и в существующем CLE-Class Cabriolet, AMG версия сохраняет тепло водителя и пассажира переднего сиденья с помощью систем Airscarf и Aircap. Airscarf в стандартной комплектации CLE53 подает теплый воздух на шеи тех, кто сидит спереди. Aircap использует дефлекторы на лобовом стекле и задних подголовниках, чтобы отклонять поток воздуха над открытой крышей, предотвращая вихревые потоки, когда крыша опущена. Крыша выполнена из ткани и может работать на скоростях до 37 миль в час. Открытие и закрытие занимает примерно 20 секунд.

Цены на Mercedes-AMG CLE53 Cabriolet 2025 года будут объявлены позже. Мы можем сказать вам, что CLE 450 в верхней комплектации начинается с $77,600, так что цена выше этой суммы для AMG CLE53 - это хорошее начало.