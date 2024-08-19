ГМС Юкон 2025: вот она

В 2025 году компания GMC представляет обновленный Yukon 2025 с обновленным экстерьером, новым интерьером и более мощным дизельным двигателем.

Теперь 16,8-дюймовый сенсорный экран стал стандартным для всех комплектаций, а также появилась новая версия AT4 Ultimate.

Цены пока не объявлены, но ожидается, что стоимость Yukon 2025 начнется от $60 000.

Внутри нового Yukon 2025 вы увидите самые значительные изменения. Новый вертикальный 16,8-дюймовый центральный сенсорный экран позволяет настраивать карты, аудиофункции и многое другое. Этот экран стал стандартным, а для пассажиров второго ряда доступен дополнительный горизонтальный экран 8,0 дюйма для настройки климата.

Этот экран требует нового дизайна приборной панели. Теперь она снабжена вертикальными вентиляционными отверстиями по бокам экрана. Цифровая панель водителя установлена в форме буквы Y, но, несмотря на изменения, на нижней части большого экрана все еще есть ряд кнопок для часто используемых функций.

Компания GMC не нагружает Yukon новой техникой для сопровождения обновления экрана. Однако теперь вы найдете больше стандартных систем помощи водителю, таких как торможение при перекрестном движении, предупреждение о велосипедистах сбоку, торможение перед пешеходами и велосипедистами, а также аварийное торможение на перекрестках. Система Super Cruise для автоматического управления доступна по желанию, а также ночное видение с тепловым обнаружением.

Под капотом вы найдете тот же выбор двигателей, что и раньше, за исключением одного значимого отличия. Двигатель Duramax объемом 3,0 литра с турбонаддувом теперь доступен на всех комплектациях, включая AT4, впервые. Он стал более мощным, развивая 305 лошадиных сил и 495 фунт-футов крутящего момента, что превышает 277 л.с. и 420 фунт-футов в предыдущей версии. Максимальная грузоподъемность Yukon остается на уровне 8400 фунтов.

Новичок в линейке Yukon – AT4 Ultimate. Как следует из названия, это "улучшенная" версия внедорожной модели AT4 с добавлением роскоши, таких как эксклюзивные кожаные сиденья и деревянная отделка. AT4 Ultimate также оснащен передней защитной плитой, 20-дюймовыми колесами и пневматической подвеской, способной подниматься на два дюйма. Denali Ultimate остается флагманом с массивными 24-дюймовыми колесами, мощной акустикой Bose с 22 динамиками, деревянной и хромированной обивкой салона, а также массажными передними сиденьями с 16 настройками.

Что касается внешнего стиля, изменения незначительны. Вы увидите некоторые элементы GMC Sierra EV на передней части: новые фары объединены увеличенными светодиодными ходовыми огнями в форме буквы С по бокам от большой решетки, уникальной для каждой комплектации.

«После абсолютно нового GMC Acadia и следующего поколения GMC Terrain, обновленный 2025 GMC Yukon завершает переосмысление линейки внедорожников GMC», - сказал Дункан Олдред, глобальный вице-президент Buick и GMC.

Цены на 2025 GMC Yukon будут объявлены позже в этом году, но, вероятно, стоимость начнется от $60 000. Что касается самой дорогой модели, то 2024 Yukon Denali Ultimate уже стартует примерно от $105 000. Ожидайте, что модель 2025 будет стоить еще дороже.

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