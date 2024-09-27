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Chevrolet Silverado 2025: цены начинаются с $40 990

2025 Chevrolet Silverado подорожал на $200 по сравнению с прошлым годом. Среди новых стандартных функций круиз-контроль для WT комплектации. Цена на комплектацию Silverado High Country снизилась на $1,000 по сравнению с прошлым годом.
РедакцияР
Редакция
27.09.2024, 21:11·3 мин
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Фото: Motor1.com

2025 Chevrolet Silverado подорожал на $200 по сравнению с прошлым годом.

Среди новых стандартных функций круиз-контроль для WT комплектации.

Цена на комплектацию Silverado High Country снизилась на $1,000 по сравнению с прошлым годом.

Как и многие новые автомобили, 2025 Chevrolet Silverado стал жертвой роста цен. Базовая модель двухколесного привода Silverado WT теперь стоит $40,990, включая $1,995 за доставку - на $200 больше, чем в прошлом году. К счастью, не все комплектации подорожали в 2025 году.

Цены на модели Custom и Custom Trail Boss остались прежними - $47,590 и $55,790 соответственно для моделей с двухколесным приводом. LT Trail Boss показал самый большой рост цены среди всех комплектаций - $800, в то время как Chevrolet снизил цену на High Country на $1,000. Другие комплектации, такие как LT и топовая ZR2, подорожали на скромные $100.

КомплектацияЦена 2025 (c доставкой)Цена 2024 (c доставкой)
WT$40,990$40,790
Custom$47,590$47,590
LT$52,090$51,990
Custom Trail Boss$55,790$55,790
RST$56,390$56,290
LTZ$61,485$61,190
LT Trail Boss$62,790$61,990
High Country$66,485$67,485
ZR2$73,990$73,890

Chevrolet не внесла существенных изменений в Silverado на 2025 год. Теперь круиз-контроль стандартно установлен на WT Trim, а также тормозной контроллер на комплектациях LT и выше. ZR2 теперь получает премиальный аудио и систему помощи при парковке спереди и сзади. Клиенты также смогут выбирать из новых экстерьерных цветов - Cypress Gray и Riptide Blue, а также марка Bow Tie добавила новые 20-дюймовые диски черного цвета с глянцевой отделкой в качестве опции.

Silverado остается доступным в нескольких вариантах кузова: обычная, двойная и экипаж, в двух- и четырехколесных версиях с короткими, стандартными и длинными кузовами.

Грузовик удачно вписывается по цене среди своих конкурентов, с 2025 Ford F-150 XL, начиная от $40,605, в то время как 2025 Ram Tradesman стоит от $42,270 (обе цены с учетом $1,995 за доставку).

Вы уже можете настроить свой 2025 Silverado.

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