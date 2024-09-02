2025 Audi Q5: Вот она

Автопроизводитель Audi продолжает радовать своих поклонников новинками. После обновления A5 и долгожданного появления A6 E-Tron, компания представляет третье поколение внедорожника Q5 для тех, кто предпочитает стиль Audi, но с более высоким клиренсом. Q5, в отличие от электрического Q6, работает на бензине и обладает множеством функций для развлечения всей семьи.

Q5 является лидером продаж для Audi и является крайне важным автомобилем в США. Более 1,6 миллиона экземпляров первого поколения данной модели вышли на дороги, а второго поколения уже более миллиона. Движение в сегменте среднеразмерных семейных автомобилей - это большой бизнес, особенно для Audi. Учитывая такое количество клиентов, новый автомобиль должен быть лучше предыдущего и превосходить конкурентов.

Фото: Motor1.com 2025 Audi Q5

На старте продаж в Соединенных Штатах будут доступны две версии Q5. Базовая модель оснащена турбированным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 268 лошадиных сил, а SQ5 получит турбированный 3,0-литровый V-6 с 362 лошадиными силами и 406 фунт-футов крутящего момента. Обе модели должны быть достаточно быстрыми, чтобы опередить конкурентов на старте. По данным европейского цикла тестирования WLTP, последняя модель будет расходовать от 27,4 до 29,4 миль на галлон топлива, но пока не прошла тестирование EPA. Обе версии оснащены семиступенчатой коробкой S Tronic и полным приводом Quattro.

Обе модели Q5 оснащены различными подвесками. Стандартная модель настроена на комфорт с пружинами из стали, но можно выбрать спортивную подвеску (стандартную для SQ5) для более захватывающего опыта благодаря технологии частотно-зависимого демпфирования. Прогрессивное управление идет в стандартной комплектации.

Новое направление дизайна Audi воплощено в новом Q5. Внешний вид автомобиля стал более плавным на этот раз. Стильные линии привлекают внимание и делают автомобиль более эстетичным.

Задний вид автомобиля выглядит широким и «целеустремленным», что подчеркивается широкой задней оптикой и настоящими выхлопными трубами. Q5 будет доступен в одиннадцати цветах, включая потрясающий Ultra Blue, и будет устанавливаться на диски диаметром от 18 до 21 дюйма в зависимости от комплектации.

Новая решетка радиатора выглядит «спортивно», а фары с светодиодной подсветкой и второе поколение OLED-фонарей придают автомобилю современный вид.

Внутри Q5 интерьер стал более агрессивным и угловатым, что придает ему современный вид. Присутствуют USB-C порты спереди и сзади, а также беспроводная зарядка для телефона. Новая модель основана на платформе Premium Platform Combustion, что обеспечивает гибкость и возможность создания автомобилей различных классов.

Новый Audi Q5 предлагает современные технологии и удобства, включая инфотейнмент-систему Digital Stage, настраиваемое цифровое приборное отображение, а также дисплей MMI Touch. Багажное отделение вмещает 52,0 кубических фута груза при сложенных сиденьях.

Полные спецификации для американского рынка все еще уточняются, включая показатели расхода топлива EPA, комплектации и цены. Подробности о Q5 и SQ5 2025 года станут известны ближе к дате запуска.