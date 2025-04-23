Статистика гонщиков после пяти Гран При: сравнение сезонов 2024 и 2025

Сравнив результаты пяти первых Гран При 2024 и 2025 года по достижениям гонщиков – средней позиции на финише и набранным очкам, мы выяснили, кто сделал наибольший прогресс и кто больше всех потерял.

Рейтинг включает только тех гонщиков, кто участвовал и в прошлом сезоне.

Согласно проведенному исследованию, наибольшего прогресса добились Пьер Гасли из Alpine и Джордж Расселл из Mercedes, сменившие опытных напарников на новичков. Больше всех потеряли опытный Фернандо Алонсо и перешедший из Ferrari в Williams Карлос Сайнс.