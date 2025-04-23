Статистика гонщиков после пяти Гран При: сравнение сезонов 2024 и 2025

Сравнив результаты пяти первых Гран При 2024 и 2025 года по достижениям гонщиков – средней позиции на финише и набранным очкам, мы выяснили, кто сделал наибольший прогресс и кто больше всех потерял.
Рейтинг включает только тех гонщиков, кто участвовал и в прошлом сезоне.
Согласно проведенному исследованию, наибольшего прогресса добились Пьер Гасли из Alpine и Джордж Расселл из Mercedes, сменившие опытных напарников на новичков. Больше всех потеряли опытный Фернандо Алонсо и перешедший из Ferrari в Williams Карлос Сайнс.
|Гонщик
|Команда
|Ср.поз 2024
|Очки 2024
|Ср.поз 2025
|Очки 2025
|Разница (очки)
|П.Гасли
|Alpine
|15
|0
|10,3
|6
|-4,7 (+6)
|Д.Расселл
|Mercedes
|8,2
|33
|3,6
|73
|-4,6 (+40)
|А.Элбон
|Williams
|12,3
|0
|8,4
|20
|-3,9 (+20)
|О.Пиастри
|McLaren
|6,4
|38
|3
|99
|-3,4 (+61)
|Э.Окон
|Alpine/Haas
|14,4
|0
|11,6
|14
|-2,8 (+14)
|Л.Норрис
|McLaren
|4,8
|58
|2,4
|89
|-2,4 (+31)
|Л.Хэмилтон
|Mercedes/Ferrari
|8,5
|19
|7,3
|31
|-1,2 (+12)
|Ю.Цунода
|RB/Red Bull
|11,3
|7
|12,3
|5
|+1 (-2)
|Ш.Леклер
|Ferrari
|3,4
|76
|4,8
|47
|+1,4 (-29)
|М.Ферстаппен
|Red Bull
|1
|110
|3
|87
|+2 (-23)
|Н.Хюлкенберг
|Haas/Sauber
|11,2
|4
|13,3
|6
|+2,1 (+2)
|Л.Стролл
|Aston Martin
|10,8
|9
|13,6
|10
|+2,8 (+1)
|Ф.Алонсо
|Aston Martin
|7
|31
|12,3
|0
|5,3 (-31)
|К.Сайнс
|Ferrari/Williams
|3
|69
|10,7
|5
|7,7 (-64)