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Статистика гонщиков после пяти Гран При: сравнение сезонов 2024 и 2025

Сравнение пяти сезонов Формулы-1: прогресс и потери гонщиков, разница в достижениях 2024-2025 годов. Статистика средних позиций и очков после гонок.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.04.2025, 16:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Сравнив результаты пяти первых Гран При 2024 и 2025 года по достижениям гонщиков – средней позиции на финише и набранным очкам, мы выяснили, кто сделал наибольший прогресс и кто больше всех потерял.

Рейтинг включает только тех гонщиков, кто участвовал и в прошлом сезоне.

Согласно проведенному исследованию, наибольшего прогресса добились Пьер Гасли из Alpine и Джордж Расселл из Mercedes, сменившие опытных напарников на новичков. Больше всех потеряли опытный Фернандо Алонсо и перешедший из Ferrari в Williams Карлос Сайнс.

ГонщикКомандаСр.поз 2024Очки 2024Ср.поз 2025Очки 2025Разница (очки)
П.ГаслиAlpine15010,36-4,7 (+6)
Д.РасселлMercedes8,2333,673-4,6 (+40)
А.ЭлбонWilliams12,308,420-3,9 (+20)
О.ПиастриMcLaren6,438399-3,4 (+61)
Э.ОконAlpine/Haas14,4011,614-2,8 (+14)
Л.НоррисMcLaren4,8582,489-2,4 (+31)
Л.ХэмилтонMercedes/Ferrari8,5197,331-1,2 (+12)
Ю.ЦунодаRB/Red Bull11,3712,35+1 (-2)
Ш.ЛеклерFerrari3,4764,847+1,4 (-29)
М.ФерстаппенRed Bull1110387+2 (-23)
Н.ХюлкенбергHaas/Sauber11,2413,36+2,1 (+2)
Л.СтроллAston Martin10,8913,610+2,8 (+1)
Ф.АлонсоAston Martin73112,305,3 (-31)
К.СайнсFerrari/Williams36910,757,7 (-64)

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