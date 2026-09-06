Комментарий Пьера Гасли за 110 минут до старта

В Монце Пьер Гасли впервые в карьере начнёт гонку с поула. Французский гонщик рассчитывает на успешное выступление.

Пьер Гасли: «Я очень доволен тем, как мы вчера провели квалификацию. Я очень взволнован из-за того, что стартую с поула и с нетерпением жду интересную борьбу. Я определённо постараюсь сделать всё, что в моих силах.

Вчера мы совершенно не ожидали, что окажемся на поуле. Такой результат стал приятным сюрпризом, и я очень рад за команду, которая много работала, чтобы сделать машину лучше. Вчера парни получили награду за проделанную работу. Мне комфортно за рулём, мы прогрессируем, и выступать в Формуле 1 гораздо интереснее, когда стартуешь с поула.

Я ни разу не стартовал с поула в Формуле 1, и сейчас с нетерпением этого жду. Я жду много борьбы в гонке, но мы готовы. Надеюсь, сегодня тоже сможем преподнести сюрприз».