"Парк каршеринга «Делимобиль» пополнился 1 200 кроссоверами EXEED LX"

Китайский автомобильный бренд EXEED заключил сделку с каршерингом «Делимобиль» на поставку 1 200 кроссоверов LX в комплектации Business. Это позволит парку автомобилей сервиса превысить отметку в 1 800 единиц. Об этом сообщила пресс-служба компании.

EXEED LX – это компактный городской кроссовер с передним или полным приводом, предлагающий два варианта трансмиссии: бесступенчатую или роботизированную. Модель доступна в двух вариантах интерьера – бизнес и премиум, каждый со своими особенностями.

В парке автомобилей «Делимобиля» уже присутствует полноприводный купе-кроссовер EXEED RX в версии Platinum. Этот автомобиль оснащен 2-литровым двигателем, подвеской CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов, сдвоенным экраном размером 24,6 дюйма, кожаными сиденьями и регулируемыми подголовниками спереди с встроенной акустикой.

Соглашение между EXEED и «Делимобилем» подразумевает новый уровень сотрудничества в области технического обслуживания, начиная с 2024 года. Это позволило модернизировать сервисные центры в соответствии с международными стандартами бренда. Кроме того, персонал проходит специализированные тренинги и сертификацию.