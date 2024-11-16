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Поделился «За рулем» негативным опытом владения Peugeot 2008

Основная часть кроссоверов Peugeot 2008 производится на заводе китайского совместного предприятия Dongfeng Peugeot-Citroën. Стоимость автомобиля варьируется в пределах от 2,7 до 3,1 миллионов рублей.
А
Антон Звонкий
16.11.2024, 23:31·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Основная часть кроссоверов Peugeot 2008 производится на заводе китайского совместного предприятия Dongfeng Peugeot-Citroën. Стоимость автомобиля варьируется в пределах от 2,7 до 3,1 миллионов рублей.

В своё время второе поколение Peugeot 2008 было официально представлено на российском рынке. Автомобиль оснащался 1,2-литровым двигателем различных версий мощности. Для российских покупателей доступны были моторы, выдающие от 130 до 136 лошадиных сил (EB2DTS).

Двигатели функционировали на бензине АИ-92, имели три цилиндра, турбонаддув, алюминиевый блок и систему прямого впрыска. Среди типичных проблем - образование нагара и закоксовки. Повышенный расход масла становился заметен уже после 50 тысяч километров, а к 100 тысячам километров становился практически обыденным явлением. Проблемы также вызывал ремень ГРМ, на который даже была проведена отзывная кампания.

Фото: Carsweek.ru

Наиболее часто двигатель устанавливался в паре с 6-ступенчатым двухдисковым роботом (китайская версия). Также можно встретить кроссоверы с 8-ступенчатой АКПП ATN8 – это вариант Aisin TG-80LS.

Даже базовая комплектация Peugeot 2008 включает в себя обширный набор опций. Дорожный просвет составляет около 19 сантиметров.
Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о появлении на рынке нового кроссовера Peugeot 3008 с несколькими вариантами силовых агрегатов.

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