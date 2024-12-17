Обзор плюсов и минусов пикапа Foton Tunland поколения G7, представленный «ЗР»

У пикапа Foton Tunland нового поколения G7 есть полный привод, понижающая передача, а также блокировки «центра» и заднего дифференциалов, которые действуют автоматически, не требуя вмешательства водителя.

Эксперт издания «За рулём» Кирилл Милешкин отмечает, что у автомобиля отличная защита двигателя и внушительная высота дорожного просвета до 21 сантиметра, что является преимуществом рамного пикапа.

Особенностью Foton Tunland G7 является сочетание 2-литрового 162-сильного дизельного двигателя с гидромеханической 8-ступенчатой коробкой-автомат. В России представлены версии с АКПП, в то время как модели с МКПП в страну пока не поступили.

Однако, по мнению эксперта, у автомобиля есть и недостатки - несовершенства в эргономике и высокая цена.

В России предлагается три варианта комплектации Foton Tunland: Base, Comfort и Premium. Несмотря на заявленные варианты, дилеры издания «За рулём» сообщили, что базовая комплектация отсутствует как в наличии, так и в планах. Цены на данную версию также не были названы. Вариант Comfort доступен по цене от 3,61 млн рублей, а Premium оценивается в 3,86 миллиона.

Фото: Carsweek.ru

По предварительной информации, китайский производитель Foton предложит российским покупателям пикап Tunland V9 в ближайшем будущем.